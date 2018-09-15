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Польща минулого року видала українцям майже 900 тисяч віз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 січ, 2019 11:01
Пропонуємо до обговорення:
Польські консульські установи в Україні в 2018 році видали українцям в цілому 876 тис. 64 візи, з яких національних – 97,2%, шенгенських - 2,8%.
Дивися повний текст Польща минулого року видала українцям майже 900 тисяч віз
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Додано: Пон 14 січ, 2019 11:01
Достижение? Не думаю.
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