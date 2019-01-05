Вихід Великобританії зі складу Євросоюзу без укладення угоди з Брюсселем загрожує додатковим фінансовим тягарем для інших членів ЄС.
Дивися повний текст ЄС загрожує нестача €16,5 млрд при жорсткому Brexit - експерти.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 11:05
ЄС загрожує нестача €16,5 млрд при жорсткому Brexit -...
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Дивися повний текст ЄС загрожує нестача €16,5 млрд при жорсткому Brexit - експерти.
Додано: Пон 14 січ, 2019 11:06
16.5 ярдов ЕС переживет, в Грецию и Португалию на порядок больше ввалили. А вот чего ЕС не переживет, так это развала, так как он неизбежен.
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