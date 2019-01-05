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ЄС загрожує нестача €16,5
млрд при жорсткому Brexit -...

ЄС загрожує нестача €16,5 млрд при жорсткому Brexit -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 11:05

ЄС загрожує нестача €16,5 млрд при жорсткому Brexit -...

Пропонуємо до обговорення:
Вихід Великобританії зі складу Євросоюзу без укладення угоди з Брюсселем загрожує додатковим фінансовим тягарем для інших членів ЄС.

Дивися повний текст ЄС загрожує нестача €16,5 млрд при жорсткому Brexit - експерти.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 11:06

16.5 ярдов ЕС переживет, в Грецию и Португалию на порядок больше ввалили. А вот чего ЕС не переживет, так это развала, так как он неизбежен.
nalim
 
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