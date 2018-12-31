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Відомий інвестор погіршив прогноз щодо курсу біткойна
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 12:15
Пропонуємо до обговорення:
Курс біткойна залишиться в діапазоні від 3000 до 5000 доларів протягом ще двох місяців.Такий прогноз озвучив генеральний директор платформи Civic Вінні Лінгем. Раніше він зазначав, що жадібність інвесторів призведе до нової біткойн-бульбашки, проте розраховував, що BTC ще зможе зрости до позначки 6000 доларів.
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