Про це повідомляється в постанові Госпсуду Донецької області від 13 грудня.
Дивися повний текст Українська \"дочка\" російського Внєшекономбанку відсудила фабрику АВК.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 12:16
Українська "дочка" російського Внєшекономбанку відсудила...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українська \"дочка\" російського Внєшекономбанку відсудила фабрику АВК.
Додано: Пон 14 січ, 2019 12:16
Интересный пан Авраменко ! "Бизнес разрушен и кредиты он отдавать не будет!", А почему Вы , пан Авраменко, решили, что за ВАШИ просчеты и не дальновидность в бизнесе, должны расплатиться вкладчики банка??? Или потраченные Вами $160 000 000 должны самозародиться в банке опять, или они на деревьях вырастут как весенние листья???
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