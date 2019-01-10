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Українська "дочка" російського
Внєшекономбанку відсудила...

Українська "дочка" російського Внєшекономбанку відсудила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 12:16

Українська "дочка" російського Внєшекономбанку відсудила...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється в постанові Госпсуду Донецької області від 13 грудня.

Дивися повний текст Українська \"дочка\" російського Внєшекономбанку відсудила фабрику АВК.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 12:16

Интересный пан Авраменко ! "Бизнес разрушен и кредиты он отдавать не будет!", А почему Вы , пан Авраменко, решили, что за ВАШИ просчеты и не дальновидность в бизнесе, должны расплатиться вкладчики банка??? Или потраченные Вами $160 000 000 должны самозародиться в банке опять, или они на деревьях вырастут как весенние листья???
reg
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