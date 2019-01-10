Про це повідомляється в постанові Госпсуду Донецької області від 13 грудня.
Дивися повний текст Українська \"дочка\" російського Внєшекономбанку відсудила фабрику АВК.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 12:16
Українська "дочка" російського Внєшекономбанку відсудила...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українська \"дочка\" російського Внєшекономбанку відсудила фабрику АВК.
Додано: Пон 14 січ, 2019 12:16
Интересный пан Авраменко ! "Бизнес разрушен и кредиты он отдавать не будет!", А почему Вы , пан Авраменко, решили, что за ВАШИ просчеты и не дальновидность в бизнесе, должны расплатиться вкладчики банка??? Или потраченные Вами $160 000 000 должны самозародиться в банке опять, или они на деревьях вырастут как весенние листья???
Додано: Пон 14 січ, 2019 18:42
Просчеты? Серьезно или залесский тролль??
Я не заступаюсь за АВК - они сами за себя ответить могут, но справедливости ради....
Читаем:
"АВК принадлежат три завода — в Днепре, Луганске и Донецке (контроль над двумя последними компания потеряла)... К 2014 году 70% доходов АВК приходилось на российский рынок"
Проминвестбанк принадлежит российской госкорпорации Внешэкономбанк.
Владелец: Правительство Российской Федерации
Правительство рф запретило ввоз кондитерских изделий из Украины.
Правительство рф напрямую оказывает поддержку коллаборантам и наемникам в Луганске и Донецке, их вооружает и финансирует.
Какими надо быть кончеными тварями, чтоб не понимать этих элементарных причин невозвможности погашения кредита (100% форсмажор)и присудить украинское предприятие банку, напрямую принадлежащему правительству страны-агрессора.
А касаемо деятельности этого банка рф после 2014 года в принципе - это все выше моего понимания и надеюсь за это еще ответят, кто должен
Додано: Пон 14 січ, 2019 19:49
А мені здавалося (це моє припущення), що вони продовжують працювати в Донецьку та Луганську, просто маркують продукцію ніби вона з заводу в Дніпрі. Ну або маркували, оскільки завод в Дніпрі, схоже, теж втрачено о_О
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