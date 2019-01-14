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Українська "дочка" російського
Внєшекономбанку відсудила...

Українська "дочка" російського Внєшекономбанку відсудила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 12:16

Українська "дочка" російського Внєшекономбанку відсудила...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється в постанові Госпсуду Донецької області від 13 грудня.

Дивися повний текст Українська \"дочка\" російського Внєшекономбанку відсудила фабрику АВК.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 12:16

Интересный пан Авраменко ! "Бизнес разрушен и кредиты он отдавать не будет!", А почему Вы , пан Авраменко, решили, что за ВАШИ просчеты и не дальновидность в бизнесе, должны расплатиться вкладчики банка??? Или потраченные Вами $160 000 000 должны самозародиться в банке опять, или они на деревьях вырастут как весенние листья???
reg
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 15:01

все верно, в п* зду и этот банк и его ватных вкладчиков
redmax11
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 18:42

  reg написав:Интересный пан Авраменко ! "Бизнес разрушен и кредиты он отдавать не будет!", А почему Вы , пан Авраменко, решили, что за ВАШИ просчеты и не дальновидность в бизнесе, должны расплатиться вкладчики банка??? Или потраченные Вами $160 000 000 должны самозародиться в банке опять, или они на деревьях вырастут как весенние листья???


Просчеты? Серьезно или залесский тролль?? :shock:
Я не заступаюсь за АВК - они сами за себя ответить могут, но справедливости ради....
Читаем:
"АВК принадлежат три завода — в Днепре, Луганске и Донецке (контроль над двумя последними компания потеряла)... К 2014 году 70% доходов АВК приходилось на российский рынок"

Проминвестбанк принадлежит российской госкорпорации Внешэкономбанк.
Владелец: Правительство Российской Федерации
Правительство рф запретило ввоз кондитерских изделий из Украины.
Правительство рф напрямую оказывает поддержку коллаборантам и наемникам в Луганске и Донецке, их вооружает и финансирует.

Какими надо быть кончеными тварями, чтоб не понимать этих элементарных причин невозвможности погашения кредита (100% форсмажор)и присудить украинское предприятие банку, напрямую принадлежащему правительству страны-агрессора.
А касаемо деятельности этого банка рф после 2014 года в принципе - это все выше моего понимания и надеюсь за это еще ответят, кто должен :evil:
EKO
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 19:49

Їй належать три заводи — у Дніпрі, Луганську та Донецьку (контроль над двома останніми компанія втратила).
А мені здавалося (це моє припущення), що вони продовжують працювати в Донецьку та Луганську, просто маркують продукцію ніби вона з заводу в Дніпрі. Ну або маркували, оскільки завод в Дніпрі, схоже, теж втрачено о_О
0mage0
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 11:32

  EKO написав:
  reg написав:Интересный пан Авраменко ! "Бизнес разрушен и кредиты он отдавать не будет!", А почему Вы , пан Авраменко, решили, что за ВАШИ просчеты и не дальновидность в бизнесе, должны расплатиться вкладчики банка??? Или потраченные Вами $160 000 000 должны самозародиться в банке опять, или они на деревьях вырастут как весенние листья???


Просчеты? Серьезно или залесский тролль?? :shock:
Я не заступаюсь за АВК - они сами за себя ответить могут, но справедливости ради....
Читаем:
"АВК принадлежат три завода — в Днепре, Луганске и Донецке (контроль над двумя последними компания потеряла)... К 2014 году 70% доходов АВК приходилось на российский рынок"

Проминвестбанк принадлежит российской госкорпорации Внешэкономбанк.
Владелец: Правительство Российской Федерации
Правительство рф запретило ввоз кондитерских изделий из Украины.
Правительство рф напрямую оказывает поддержку коллаборантам и наемникам в Луганске и Донецке, их вооружает и финансирует.

Какими надо быть кончеными тварями, чтоб не понимать этих элементарных причин невозвможности погашения кредита (100% форсмажор)и присудить украинское предприятие банку, напрямую принадлежащему правительству страны-агрессора.
А касаемо деятельности этого банка рф после 2014 года в принципе - это все выше моего понимания и надеюсь за это еще ответят, кто должен :evil:

Все це начеб-то так, але хочу звернути, що на прилавках магазинів України продукція компанії АВК була до 2014-го, і знову з*явилася нещодавно (масово), після введення ембарго. Якщо пану Авраменку начхати на країну - чому країна має його захищати.
Що до розпродування майна та заводу АВК - якщо я не помиляюся, банкам країни окупанта заборонено виконувати такі дії. Приблизно таким же способом "вмер" ВТБ.
Здається мені, в Дніпрі може з*явитися новий завод РОШЕН :D
jeugen
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 12:37

Только лишь АВК?)))) Да только ради этого ПИБ тут и работает...
magneet
 
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