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ФГВФО виявив виведення нерухомості
з власності ВТБ Банку...

ФГВФО виявив виведення нерухомості з власності ВТБ Банку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 12:32

ФГВФО виявив виведення нерухомості з власності ВТБ Банку...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні фонду.

Дивися повний текст ФГВФО виявив виведення нерухомості з власності ВТБ Банку на 105 млн гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 12:32

Час би вже якось кримінально карати реєстраторів за не перевірку в реєстрі рішень суду.
megabrualdeath
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