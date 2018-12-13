Про це йдеться в повідомленні фонду.
Дивися повний текст ФГВФО виявив виведення нерухомості з власності ВТБ Банку на 105 млн гривень.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 12:32
ФГВФО виявив виведення нерухомості з власності ВТБ Банку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ФГВФО виявив виведення нерухомості з власності ВТБ Банку на 105 млн гривень.
Додано: Пон 14 січ, 2019 12:32
Час би вже якось кримінально карати реєстраторів за не перевірку в реєстрі рішень суду.
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