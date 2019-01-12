Середня ціна квадратного метра в столиці - 23 400 грн.
Дивися повний текст Скільки років треба українцю, щоб назбирати на нову квартиру (інфографіка).
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Додано: Пон 14 січ, 2019 12:42
Скільки років треба українцю, щоб назбирати на нову...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки років треба українцю, щоб назбирати на нову квартиру (інфографіка).
Додано: Пон 14 січ, 2019 12:44
У Празі 1к на околиці (Прага 19) від 130 тис євро. У Братиславі на Виноградарі 1к від 100000 євро. Польша, Ржешув, "осєданьє" 600 тис злотих. 150 тис євро. Скільки треба у них працювати?
Додано: Пон 14 січ, 2019 12:51
что за взд...ч, если взять что они платят коммунальные, значит они уже живут в своей квартире, а если снимать, то как-то на еду маловато остается, это во первых и во вторых, а что за 10-20 лет человек ни разу не заболеет, а одежду покупать 10-20 лет тоже не будут, а детей заводить 10-20 лет тоже не в планах????
Додано: Пон 14 січ, 2019 12:53
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