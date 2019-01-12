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Скільки років треба українцю, щоб назбирати на нову...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 січ, 2019 12:42
Пропонуємо до обговорення:
Середня ціна квадратного метра в столиці - 23 400 грн.
Дивися повний текст Скільки років треба українцю, щоб назбирати на нову квартиру (інфографіка)
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Додано: Пон 14 січ, 2019 12:42
Семье из 2х человек..
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Додано: Пон 14 січ, 2019 12:44
У Празі 1к на околиці (Прага 19) від 130 тис євро. У Братиславі на Виноградарі 1к від 100000 євро. Польша, Ржешув, "осєданьє" 600 тис злотих. 150 тис євро. Скільки треба у них працювати?
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andriyzhagun
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Додано: Пон 14 січ, 2019 12:51
что за взд...ч, если взять что они платят коммунальные, значит они уже живут в своей квартире, а если снимать, то как-то на еду маловато остается, это во первых и во вторых, а что за 10-20 лет человек ни разу не заболеет, а одежду покупать 10-20 лет тоже не будут, а детей заводить 10-20 лет тоже не в планах????
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Додано: Пон 14 січ, 2019 12:53
andriyzhagun написав:
У Празі 1к на околиці (Прага 19) від 130 тис євро. У Братиславі на Виноградарі 1к від 100000 євро. Польша, Ржешув, "осєданьє" 600 тис злотих. 150 тис євро. Скільки треба у них працювати?
В Польше есть кредиты, рабочие места, рабочая экономика
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Додано: Пон 14 січ, 2019 13:19
andriyzhagun написав:
У Празі 1к на околиці (Прага 19) від 130 тис євро. У Братиславі на Виноградарі 1к від 100000 євро. Польша, Ржешув, "осєданьє" 600 тис злотих. 150 тис євро. Скільки треба у них працювати?
В Варшаве за 150 тис євро. можно 3 хороших квартиры купить.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 13:22
Достатньо одного місяця бути депутатом ВРУ
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Додано: Пон 14 січ, 2019 13:26
andriyzhagun написав:
Польша, Ржешув, "осєданьє" 600 тис злотих. 150 тис євро. Скільки треба у них працювати?
Это что, дворец какой-то? За 250-300 тыс, думаю, вполне можно найти.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 13:48
Реальные доходы украинцев намного выше официальных, о, чем, кстати, все прекрасно знают-:)
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victorulysses7
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Додано: Пон 14 січ, 2019 14:30
victorulysses7 написав:
Реальные доходы украинцев намного выше официальных, о, чем, кстати, все прекрасно знают-:)
Кого вы имеете ввиду под "украинцами"?
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