Скільки років треба українцю, щоб назбирати на нову...

Додано: Пон 14 січ, 2019 19:54

victorulysses7 написав: Реальные доходы украинцев намного выше официальных, о, чем, кстати, все прекрасно знают-:) Реальные доходы украинцев намного выше официальных, о, чем, кстати, все прекрасно знают-:)

Так и в статье ведь тоже не зря указали, что почти половина доходов со средней зарплаты может откладываться 18 лет подряд... что есть бред по сути!По факту, с зарплаты в 10тыс.грн. очень врятли что-то можно откладывать, а если и можно, то не более 1куе в год, ну и при этом одеваться в секонде, носить лапти, есть мивину и не снимать жилье.Реальность такова, что те у кого зарплата меньше 20тыс.грн. НИКОГДА не насобирают на свое жилье. Кто с этим не может смириться, просто уезжают в другие страны.Те, кому удается насобирать на свое жилье и относительно полноценно жить, зарабатывают около 1куе в месяц и выше, но никак не 10тыс.грн.!!!