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Скільки років треба українцю, щоб назбирати на нову...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 січ, 2019 16:13
andriyzhagun написав:
У Празі 1к на околиці (Прага 19) від 130 тис євро. У Братиславі на Виноградарі 1к від 100000 євро. Польша, Ржешув, "осєданьє" 600 тис злотих. 150 тис євро.
В NY на Менхетені 2-о поверховий будиночок/таун хаус на 80-100кв.м(як в фільмах показують) коштує 450-600 тис долл. І це при тому, що середня з/п в NY в 5-8 раз вища за середню з/п в Варшаві.
А якщо врахувати, що середня з/п в Варшаві в 6 разів вища за середню з/п в Києві - то ринкова вартість 1кв. м в Києві має бути 3 500грн, що буде відповідати купівельній спроможності більшості громадян.
Розрахунки виконані по Нью-Йоркському співвідношенню.
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jeugen
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Додано: Пон 14 січ, 2019 16:56
jeugen написав: andriyzhagun написав:
У Празі 1к на околиці (Прага 19) від 130 тис євро. У Братиславі на Виноградарі 1к від 100000 євро. Польша, Ржешув, "осєданьє" 600 тис злотих. 150 тис євро.
В NY на Менхетені 2-о поверховий будиночок/таун хаус на 80-100кв.м(як в фільмах показують) коштує 450-600 тис долл. І це при тому, що середня з/п в NY в 5-8 раз вища за середню з/п в Варшаві.
А якщо врахувати, що середня з/п в Варшаві в 6 разів вища за середню з/п в Києві - то ринкова вартість 1кв. м в Києві має бути 3 500грн, що буде відповідати купівельній спроможності більшості громадян.
Розрахунки виконані по Нью-Йоркському співвідношенню.
Это возле Централ Парка в Нью-Йорке хатынка в 100метров стоит 450куе? Небось и новострой? С видом на статую Свободы? С приличным ремонтом? Не знал...
это получается самый пупер-особняк в NY по 1зрп/метр с ремонтом элитным?
А в киеве щас самая крутая зарплата 3500грн? Ну исходя из вашей цены метра. Рядом с Гулливером и с видом на Родину-Мать.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 17:18
Согласно усредненных данных по недвижимости в Киеве:
Однокомнатная квартира сейчас стоит в среднем 26 350 долл., и чтобы накопить на нее в течение 51 месяца, нужно каждый месяц откладывать 516 долл.
Двухкомнатная в среднем стоит 43 152 долл., значит откладывать нужно по 846,11 долл.
Трехкомнатная стоит 62 434 долл. и на нее нужно откладывать каждый месяц 1 224,19 долл
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Додано: Пон 14 січ, 2019 17:31
За эти годы инфляция сожрёт эти деньги
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Додано: Пон 14 січ, 2019 19:54
victorulysses7 написав:
Реальные доходы украинцев намного выше официальных, о, чем, кстати, все прекрасно знают-:)
Так и в статье ведь тоже не зря указали, что почти половина доходов со средней зарплаты может откладываться 18 лет подряд... что есть бред по сути!
По факту, с зарплаты в 10тыс.грн. очень врятли что-то можно откладывать, а если и можно, то не более 1куе в год, ну и при этом одеваться в секонде, носить лапти, есть мивину и не снимать жилье.
Реальность такова, что те у кого зарплата меньше 20тыс.грн. НИКОГДА не насобирают на свое жилье. Кто с этим не может смириться, просто уезжают в другие страны.
Те, кому удается насобирать на свое жилье и относительно полноценно жить, зарабатывают около 1куе в месяц и выше, но никак не 10тыс.грн.!!!
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Додано: Пон 14 січ, 2019 20:04
Watcher написав:
Реальность такова, что те у кого зарплата меньше 20тыс.грн. НИКОГДА не насобирают на свое жилье.
Почему так сразу. Свое жилье - не обязательно новострой в Киеве или миллионнике.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 20:11
Классические манипуляции, а не расчеты, для бурления читателей на популярную тему.
а) цены пропорциональны спросу. Платежеспособному, а не виртуальному уровня "я тоже хочу"
б) зарплаты (а точнее - доходы) в каждом городе отличаются, и тоже вполне пропорциональная зависимость цены от доходов
в) в какой это утопической стране и каком городе у всех жителей есть возможность купить жилье за пару лет работы в этом городе?
г) села в Украине постепенно вымирают, да и мелкие города тоже. В некоторых местах вообще можно бесплатно получить жилье, только вот желающих не будет. И это тоже Украина. Поэтому снова имеем возврат к ценообразованию в зависимости от платежеспособного спроса в конкретной местности. Вон Киев размером 20*20 км, а цена за метр квадратный разного жилья по его территории может отличаться во много раз.
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