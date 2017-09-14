Скільки років треба українцю, щоб назбирати на нову...

Додано: Пон 14 січ, 2019 20:58

forumreader написав: Классические манипуляции, а не расчеты, для бурления читателей на популярную тему.

а) цены пропорциональны спросу. Платежеспособному, а не виртуальному уровня "я тоже хочу"

б) зарплаты (а точнее - доходы) в каждом городе отличаются, и тоже вполне пропорциональная зависимость цены от доходов

в) в какой это утопической стране и каком городе у всех жителей есть возможность купить жилье за пару лет работы в этом городе?

г) села в Украине постепенно вымирают, да и мелкие города тоже. В некоторых местах вообще можно бесплатно получить жилье, только вот желающих не будет. И это тоже Украина. Поэтому снова имеем возврат к ценообразованию в зависимости от платежеспособного спроса в конкретной местности. Вон Киев размером 20*20 км, а цена за метр квадратный разного жилья по его территории может отличаться во много раз. Классические манипуляции, а не расчеты, для бурления читателей на популярную тему.а) цены пропорциональны спросу. Платежеспособному, а не виртуальному уровня "я тоже хочу"б) зарплаты (а точнее - доходы) в каждом городе отличаются, и тоже вполне пропорциональная зависимость цены от доходовв) в какой это утопической стране и каком городе у всех жителей есть возможность купить жилье за пару лет работы в этом городе?г) села в Украине постепенно вымирают, да и мелкие города тоже. В некоторых местах вообще можно бесплатно получить жилье, только вот желающих не будет. И это тоже Украина. Поэтому снова имеем возврат к ценообразованию в зависимости от платежеспособного спроса в конкретной местности. Вон Киев размером 20*20 км, а цена за метр квадратный разного жилья по его территории может отличаться во много раз.

Манипуляция в подобных статьях происходит еще до этапа расчетов.Внимание читателя концентрируется на том, за сколько МОЖНО накопить на свою квартиру, а не на том - а НУЖНО ЛИ копить на свою квартиру.Смысл накопления, по моему скромному убеждению, в том, чтобы накопленное было ликвидным, чем недвижимость в Украине не является по определению, вследствие перманентной (в средне-долгосрочном периоде) девальвации и депопуляции.Исторический пик цен пришелся на 2008-м году, с тех пор ее валютная стоимость неуклонно снижается и продолжит снижаться дальше.Поэтому резонный вопрос - если доходы таковые, что на свое жилье нужно годами копить (что относится к 99% населения), то копить на него в принципе не нужно. Ведь где-то в период накопления все равно придется жить, независимо от того, будут ли накопления в итоге потрачены на жилье, или нет. Справедливо?Поэтому лучше вкладывайте в то, что с течением времени прибавляет в цене, а не уменьшается. Это, например, американский фондовый рынок и европейская недвижимость...