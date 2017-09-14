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Скільки років треба українцю, щоб назбирати на нову...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 січ, 2019 08:08
9249 грн доход двух человек в киеве? Эту статью из 2010 года скопировали? Кассир в супермаркете киева 8000 получает, не говоря уже об умственных профессиях.
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jr_diava88
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