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Скільки років треба українцю,
щоб назбирати на нову...

Скільки років треба українцю, щоб назбирати на нову...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 08:08

9249 грн доход двух человек в киеве? Эту статью из 2010 года скопировали? Кассир в супермаркете киева 8000 получает, не говоря уже об умственных профессиях.
jr_diava88
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 09:29

  victorulysses7 написав:Реальные доходы украинцев намного выше официальных, о, чем, кстати, все прекрасно знают-:)

Это вы расскажите тем кто на минималке сидит. Хотел бы увидеть реакцию минимальщика когда вы ему будите втирать, что он получает намного больше. Отгребли бы по полной.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 10:02

Re: Скільки років треба українцю, щоб назбирати на нову...

p_a_l написав:
  victorulysses7 написав:Реальные доходы украинцев намного выше официальных, о, чем, кстати, все прекрасно знают-:)

Это вы расскажите тем кто на минималке сидит. Хотел бы увидеть реакцию минимальщика когда вы ему будите втирать, что он получает намного больше. Отгребли бы по полной.
Кучу народу, которые официально получают только минималку, а в конверте ещё в два-три-пять раз больше, тоже к минимальщикам отнесем?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 10:11

Если использовать такой инструмент, как накопительный депозит с ежемесячной капитализацией, то срок уменьшится в 2 раза. Половина стоимости квартиры будет уже через 5 лет. Можно взять ипотеку уже и платить за свое жилье, а не съемное. ИМХО
vbankov
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 10:12

  барабашов написав:
  jeugen написав:
  andriyzhagun написав:У Празі 1к на околиці (Прага 19) від 130 тис євро. У Братиславі на Виноградарі 1к від 100000 євро. Польша, Ржешув, "осєданьє" 600 тис злотих. 150 тис євро.

В NY на Менхетені 2-о поверховий будиночок/таун хаус на 80-100кв.м(як в фільмах показують) коштує 450-600 тис долл. І це при тому, що середня з/п в NY в 5-8 раз вища за середню з/п в Варшаві.
А якщо врахувати, що середня з/п в Варшаві в 6 разів вища за середню з/п в Києві - то ринкова вартість 1кв. м в Києві має бути 3 500грн, що буде відповідати купівельній спроможності більшості громадян.
Розрахунки виконані по Нью-Йоркському співвідношенню.

Это возле Централ Парка в Нью-Йорке хатынка в 100метров стоит 450куе? Небось и новострой? С видом на статую Свободы? С приличным ремонтом? Не знал...
это получается самый пупер-особняк в NY по 1зрп/метр с ремонтом элитным?
А в киеве щас самая крутая зарплата 3500грн? Ну исходя из вашей цены метра. Рядом с Гулливером и с видом на Родину-Мать.

Не перебільшуйте будь-лазка. За 450 000 - це без ремонту, без пейзажу з вікон, але 80-100 квадратів без сусідів зверху й знизу. Вартість ремонту - ще тисяч 120-180. І ці 600 тис дол середньостатистична сімья з NY може назбирати за 3,5 роки, якщо керуватись логікою розрахунків зі статті, а саме жити на з/п одного, а з/п іншого - під ковдру.
А в нашій статті квартира на 44кв. м. Якщо взяти середню з/п в Києві 13 000грн. То в середньому за 7 років можна назбирати 1 000 000грн на квартииру.
Але, ці 7 років не можна знімати іншу квартиру, народжувати дітей, розважитись і мати автомобіль.
jeugen
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