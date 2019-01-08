Про це повідомляє НБУ.
Дивися повний текст Українці за рік наростили депозити у валюті.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 13:16
Українці за рік наростили депозити у валюті
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Дивися повний текст Українці за рік наростили депозити у валюті.
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