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Українці за рік наростили
депозити у валюті

Українці за рік наростили депозити у валюті
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 13:16

Українці за рік наростили депозити у валюті

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє НБУ.

Дивися повний текст Українці за рік наростили депозити у валюті.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 13:16

А смысл с такими процентами?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 13:40

  hxbbgaf написав:А смысл с такими процентами?

Некоторым дома более стремно держать наличку, чем в банке.
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик, Zebra
deniska
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 14:27

"Банковская система в Украине используется не по назначению. Об этом заявил экономист Даниил Монин на своей страничке в Фейсбуке"
Moimir
 
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