Про це повідомляє НБУ.
Дивися повний текст Українці за рік наростили депозити у валюті.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 13:16
Українці за рік наростили депозити у валюті
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці за рік наростили депозити у валюті.
Додано: Пон 14 січ, 2019 13:40
Некоторым дома более стремно держать наличку, чем в банке.
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик, Zebra
Додано: Пон 14 січ, 2019 14:27
"Банковская система в Украине используется не по назначению. Об этом заявил экономист Даниил Монин на своей страничке в Фейсбуке"
Додано: Вів 15 січ, 2019 10:35
А можна список цих українців. Недивно якщо він співпаде зі списком ВРУ, КМУ, АП, прокуратур та судів.
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