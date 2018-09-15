RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Цього року уряд обіцяє оновити
громадський транспорт у...

Цього року уряд обіцяє оновити громадський транспорт у...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 15:47

Цього року уряд обіцяє оновити громадський транспорт у...

Пропонуємо до обговорення:
У рамках проекту Європейського інвестиційного банку "Міський громадський транспорт України" українські міста отримають 227 автобусів, 153 тролейбуси, 56 трамваїв, 35 вагонів метрополітену

Дивися повний текст Цього року уряд обіцяє оновити громадський транспорт у регіонах.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86666
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 15:47

Ты посмотри перед выборами зашевелились. Надеюсь, все понимают, что это просто пиар.
nalim
 
Повідомлень: 6418
З нами з: 25.02.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 595 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: -rx- і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Польща минулого року видала українцям майже 900 тисяч віз
R2 » Пон 14 січ, 2019 11:01
2 60
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 січ, 2019 15:24
svm30055
Середня зарплата в Україні цього року перевищить 10 тис.... 1, 2
R2 » Пон 14 січ, 2019 10:48
19 560
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 січ, 2019 15:21
Faceless
Доходи Порошенка 2018 року зросли у п'ять разів
R2 » Суб 15 вер, 2018 23:05
3 441
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 січ, 2019 23:20
vshatokhin1949

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.