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Цього року уряд обіцяє оновити громадський транспорт у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 січ, 2019 15:47
Пропонуємо до обговорення:
У рамках проекту Європейського інвестиційного банку "Міський громадський транспорт України" українські міста отримають 227 автобусів, 153 тролейбуси, 56 трамваїв, 35 вагонів метрополітену
Дивися повний текст Цього року уряд обіцяє оновити громадський транспорт у регіонах
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Додано: Пон 14 січ, 2019 15:47
Ты посмотри перед выборами зашевелились. Надеюсь, все понимают, что это просто пиар.
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