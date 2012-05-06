Новий сервіс надає можливість здійснювати грошові перекази онлайн за картками Mastercard будь-якого європейського банку на картки українських банків
Дивися повний текст iPay.ua і Mastercard запустили міжнародні грошові перекази з картки на картку.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 15:59
iPay.ua і Mastercard запустили міжнародні грошові...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст iPay.ua і Mastercard запустили міжнародні грошові перекази з картки на картку.
Додано: Пон 14 січ, 2019 15:59
Ха. Читаю условия "Prepaid-карты и бизнес-карты не могут использоваться для перевода средств через данный сервис". А что же тогда остается? Я не резидент евросоюза, чтобы получать кредитку. Фтопку такой сервис, да и дорогой он. С суммы 1500$ и выше проще пользоваться swift'ом, да и дешевле.
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