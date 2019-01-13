Оголошено результати «Розіграшу від ТОП банків»
Дивися повний текст Переможці «Розіграшу 50 тисяч від ТОП банків».
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 січ, 2019 16:36
Переможці «Розіграшу 50 тисяч від ТОП банків»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Переможці «Розіграшу 50 тисяч від ТОП банків».
Додано: Пон 14 січ, 2019 16:36
Уточните, пожалуйста, как происходил выбор победителей?
Если через рандомайзер, есть краткое видео-подтверждение?
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