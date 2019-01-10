На що перетворяться банки завдяки розвитку фінансових технологій?
Дивися повний текст Банкіри-роботи та голосові платежі: скоро на ринку банківських послуг.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 січ, 2019 17:23
Банкіри-роботи та голосові платежі: скоро на ринку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Банкіри-роботи та голосові платежі: скоро на ринку банківських послуг.
Додано: Пон 14 січ, 2019 17:23
Не согласен с тем, что роботы будут обслуживать банки. Подход к каждому клиенты меняется. Нет приоритетов. А кто будет решать форс-мажорные ситуации, которых в банке достаточно?
Додано: Пон 14 січ, 2019 17:26
Их уже возложили на роботов. Вот та самая фраза бота, которую вы слышите при попытке решить проблему: "Ваш дзвінок дуже важливий для нас! Залишайтесь, будь-ласка, на лінії!"
|