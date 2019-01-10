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Банкіри-роботи та голосові
платежі: скоро на ринку...

Банкіри-роботи та голосові платежі: скоро на ринку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 17:23

Банкіри-роботи та голосові платежі: скоро на ринку...

Пропонуємо до обговорення:
На що перетворяться банки завдяки розвитку фінансових технологій?

Дивися повний текст Банкіри-роботи та голосові платежі: скоро на ринку банківських послуг.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 17:23

Не согласен с тем, что роботы будут обслуживать банки. Подход к каждому клиенты меняется. Нет приоритетов. А кто будет решать форс-мажорные ситуации, которых в банке достаточно?
KULANDALE
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 17:26

  KULANDALE написав:Не согласен с тем, что роботы будут обслуживать банки. Подход к каждому клиенты меняется. Нет приоритетов. А кто будет решать форс-мажорные ситуации, которых в банке достаточно?

Их уже возложили на роботов. Вот та самая фраза бота, которую вы слышите при попытке решить проблему: "Ваш дзвінок дуже важливий для нас! Залишайтесь, будь-ласка, на лінії!" :mrgreen:
Faceless
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