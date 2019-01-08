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Оприлюднено рейтинг вартості проїзду в областях України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 січ, 2019 17:47
Пропонуємо до обговорення:
Проїзд у міському транспорті за рік подорожчав 42,3%.
Дивися повний текст Оприлюднено рейтинг вартості проїзду в областях України
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R2
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Додано: Пон 14 січ, 2019 17:47
Откуда такие данные по Харьковской области? Трамвай 4 гр., метро 5 гр, маршрутки 6-9 гр. Откуда средняя цена 4.31? Трамвай уже 6 хотят сделать, метро - 8.
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ygn
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Додано: Пон 14 січ, 2019 17:51
В Херсоне стоимость проезда 6 грн с конца ноября.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 18:14
в Харькове маршрутки уже по 10 грн
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Додано: Пон 14 січ, 2019 22:48
Рівне 6грн
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Додано: Пон 14 січ, 2019 23:01
Чернигов - 6 грн.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
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Додано: Пон 14 січ, 2019 23:57
ygn написав:
Откуда такие данные по Харьковской области? Трамвай 4 гр., метро 5 гр, маршрутки 6-9 гр. Откуда средняя цена 4.31? Трамвай уже 6 хотят сделать, метро - 8.
все очень просто, пешком - 0, - среднее 4,31
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