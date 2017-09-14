Про нерухомість, вклади і дороги.
Дивися повний текст День фінансів: скільки років треба збирати на квартиру, які депозити обирають українці, чому Ford може піти з РФ.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 17:54
День фінансів: скільки років треба збирати на квартиру,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст День фінансів: скільки років треба збирати на квартиру, які депозити обирають українці, чому Ford може піти з РФ.
Додано: Пон 14 січ, 2019 17:54
Как-то очень глупо сравнивать практически минимальную для Киева зп (ну не совсем, но около) и покупку средней по стоимости квартиры.
При минимальной зп надо смотреть по чем в Ирпене строящийся новострой эконом-класса и получится что 1к можно купить за 10к$, что как бы дешевле.
Да и в Киеве, если поискать, то есть новострои порядка 500$/метр - однушка будет до 20к$.
Додано: Вів 15 січ, 2019 08:26
Чего глупо-то smart_analyst2017? Ещё же надо за что то кушать и жильё снимать... это ещё очень оптимистично я бы сказал
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