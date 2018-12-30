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Компанія SpaceX має намір
звільнити 10% співробітників

Компанія SpaceX має намір звільнити 10% співробітників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 19:21

Компанія SpaceX має намір звільнити 10% співробітників

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Ілона Маска SpaceX має намір звільнити 10% (понад шість тисяч) співробітників.

Дивися повний текст Компанія SpaceX має намір звільнити 10% співробітників.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 19:21

Отакои. Ачовдруг? Редакция не хочет расказать. Нет?
vitali_kalinin
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