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Компанія SpaceX має намір звільнити 10% співробітників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 січ, 2019 19:21
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Ілона Маска SpaceX має намір звільнити 10% (понад шість тисяч) співробітників.
Дивися повний текст Компанія SpaceX має намір звільнити 10% співробітників
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Додано: Пон 14 січ, 2019 19:21
Отакои. Ачовдруг? Редакция не хочет расказать. Нет?
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