Компанія Ілона Маска SpaceX має намір звільнити 10% (понад шість тисяч) співробітників.
Дивися повний текст Компанія SpaceX має намір звільнити 10% співробітників.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 січ, 2019 19:21
Компанія SpaceX має намір звільнити 10% співробітників
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Компанія SpaceX має намір звільнити 10% співробітників.
Додано: Пон 14 січ, 2019 20:27
Зараз переглядають цей форум: antikkristall, Пенс і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|