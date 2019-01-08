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В КМДА пообіцяли поки не збільшувати тариф за утримання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 січ, 2019 21:08
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
Дивися повний текст В КМДА пообіцяли поки не збільшувати тариф за утримання будинків
.
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