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У Канаді визнали
залежність від іммігрантів

У Канаді визнали залежність від іммігрантів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 21:36

У Канаді визнали залежність від іммігрантів

Пропонуємо до обговорення:
CNN з посиланням на щорічний звіт з імміграції Канади повідомляє, що місцевий парламент має намір залучити більше одного мільйона робочих іммігрантів у країну.

Дивися повний текст У Канаді визнали залежність від іммігрантів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 21:36

де*** заголовок. Канада каждый год принимает 300-350 тысяч в основном индусов, китайцев и филипинцев. Ну и совсем чуток нашей братвы.
Ratatui
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