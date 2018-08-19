CNN з посиланням на щорічний звіт з імміграції Канади повідомляє, що місцевий парламент має намір залучити більше одного мільйона робочих іммігрантів у країну.
Дивися повний текст У Канаді визнали залежність від іммігрантів.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 21:36
У Канаді визнали залежність від іммігрантів
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Дивися повний текст У Канаді визнали залежність від іммігрантів.
Додано: Пон 14 січ, 2019 21:36
де*** заголовок. Канада каждый год принимает 300-350 тысяч в основном индусов, китайцев и филипинцев. Ну и совсем чуток нашей братвы.
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