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Велике прохання оперувати достовірними даними а не "прочитав
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 січ, 2019 22:14
Основна маса авто це з Польщі і Литви. Порівнюємо налоги в цих країнах. Власники автомобілів на євро реєстрації, знають ціну. За те щоб офіційно легально мій автомобіль 1.9 дизель 2002 року в Польщі був на обліку я заплатив на наші 4300грн за страховку ще + 126злотих на наші 945грн і того 5245грн в рік ніяких податків за дизель чи старість авто не має.
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