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МАУ змінює норми
перевезення ручної поклажі

МАУ змінює норми перевезення ручної поклажі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 23:09

МАУ змінює норми перевезення ручної поклажі

Пропонуємо до обговорення:
15 січня 2019 року авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» змінить норми провезення ручної поклажі на всіх своїх рейсах.

Дивися повний текст МАУ змінює норми перевезення ручної поклажі.
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