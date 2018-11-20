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МАУ змінює норми перевезення ручної поклажі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 січ, 2019 23:09
Пропонуємо до обговорення:
15 січня 2019 року авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» змінить норми провезення ручної поклажі на всіх своїх рейсах.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 23:10
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