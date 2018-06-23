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У США касирів
замінять роботами

У США касирів замінять роботами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 23:25

У США касирів замінять роботами

Пропонуємо до обговорення:
Американські розробники з стартапу Caper.ai створили смарт-візок, за допомогою якої можна буде робити покупки в супермаркетах і не стояти в черзі на касі.

Дивися повний текст У США касирів замінять роботами.
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 23:26

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