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Індійський бізнес запросили приєднатися до приватизації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 січ, 2019 23:59
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву чиновника в Facebook.
Дивися повний текст Індійський бізнес запросили приєднатися до приватизації в Україні
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Додано: Пон 14 січ, 2019 23:59
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