В Україні стартує медична програма "Безкоштовна діагностика".
Дивися повний текст Гройсман розповів, які медичні дослідження будуть безкоштовними.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 00:11
Гройсман розповів, які медичні дослідження будуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман розповів, які медичні дослідження будуть безкоштовними.
Додано: Вів 15 січ, 2019 00:11
>>Все анализы и обследования пациент может получить абсолютно бесплатно, если на них его направил личный врач.
А если люди так и не выбрали личного врача? Нет я это сделал еще летом 2018-го, но не все такие умные.
Сам сдаю анализы в частной клинике (быстрее и проще), так там 5 анализов обходится в ~1000 грн. Пенсионеры не потянут.
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