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Гройсман розповів, які
медичні дослідження будуть...

Гройсман розповів, які медичні дослідження будуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 00:11

Гройсман розповів, які медичні дослідження будуть...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні стартує медична програма "Безкоштовна діагностика".

Дивися повний текст Гройсман розповів, які медичні дослідження будуть безкоштовними.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 00:11

>>Все анализы и обследования пациент может получить абсолютно бесплатно, если на них его направил личный врач.

А если люди так и не выбрали личного врача? Нет я это сделал еще летом 2018-го, но не все такие умные.

Сам сдаю анализы в частной клинике (быстрее и проще), так там 5 анализов обходится в ~1000 грн. Пенсионеры не потянут.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 10:21

  AlifeSoft написав:А якщо люди так і не вибрали особистого лікаря?

А якщо на вулиці холодно? А якщо на підлозі лежить килим? Не вибрали особистого лікаря? То нехай виберуть, в чому проблема?
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 11:48

а эти бесплатные анализы нужно будет сдавать только по месту или можно в другом городе? если только по месту - то нафиг-нафиг. В моем городке просто "гениальный" специалист УЗИ - заметит что что-то не так если органа вообще не будет, во всех остальных случаях - "всё в пределах нормы". При том что прибор стоит - новый и на него свою некомпетентность свернуть не получится.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 12:23

  RomanTik написав:а эти бесплатные анализы нужно будет сдавать только по месту или можно в другом городе? если только по месту - то нафиг-нафиг.


Не стройте иллюзии по поводу Киева. В поликлинике Печерского района общий анализ крови предложили сделать через месяц в порядке какой-то очереди 2 года назад.
Так как результаты были нужны в течение 2 дней,естественно пошел в Дилу.
С "бесплатными" лекарствами та же история.
По их рецептам дают только украинские пустышки в чем лично убедился.
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
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