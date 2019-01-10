В Україні стартує медична програма "Безкоштовна діагностика".
Дивися повний текст Гройсман розповів, які медичні дослідження будуть безкоштовними.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 січ, 2019 00:11
Гройсман розповів, які медичні дослідження будуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман розповів, які медичні дослідження будуть безкоштовними.
Додано: Вів 15 січ, 2019 00:11
>>Все анализы и обследования пациент может получить абсолютно бесплатно, если на них его направил личный врач.
А если люди так и не выбрали личного врача? Нет я это сделал еще летом 2018-го, но не все такие умные.
Сам сдаю анализы в частной клинике (быстрее и проще), так там 5 анализов обходится в ~1000 грн. Пенсионеры не потянут.
Додано: Вів 15 січ, 2019 10:21
Додано: Вів 15 січ, 2019 11:48
а эти бесплатные анализы нужно будет сдавать только по месту или можно в другом городе? если только по месту - то нафиг-нафиг. В моем городке просто "гениальный" специалист УЗИ - заметит что что-то не так если органа вообще не будет, во всех остальных случаях - "всё в пределах нормы". При том что прибор стоит - новый и на него свою некомпетентность свернуть не получится.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
Додано: Вів 15 січ, 2019 12:23
Не стройте иллюзии по поводу Киева. В поликлинике Печерского района общий анализ крови предложили сделать через месяц в порядке какой-то очереди 2 года назад.
Так как результаты были нужны в течение 2 дней,естественно пошел в Дилу.
С "бесплатными" лекарствами та же история.
По их рецептам дают только украинские пустышки в чем лично убедился.
В игноре Kart, Sommer
Додано: Вів 15 січ, 2019 12:57
Re: Гройсман розповів, які медичні дослідження будуть...
А сколько будет стоить направление от личного врача?
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
Додано: Сер 16 січ, 2019 04:54
Анализы - БЕСПЛАТНЫЕ. Но надо КУПИТЬ перчатки, иголки и т.д. и есть направление семейного врача. Так у нас в Виннице.
|