З цього року в столиці в цілому зросте розмір туристичного збору і зміниться принцип його оплати.
Дивися повний текст У Києві підвищили ставки туристичного збору.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 січ, 2019 04:05
У Києві підвищили ставки туристичного збору
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві підвищили ставки туристичного збору.
Додано: Вів 15 січ, 2019 04:05
Не знаю стран, городов где так высоки туристические сборы. Обычно они составляют до пары евро за сутки.
|