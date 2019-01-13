RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Києві підвищили ставки
туристичного збору

У Києві підвищили ставки туристичного збору
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 04:05

У Києві підвищили ставки туристичного збору

Пропонуємо до обговорення:
З цього року в столиці в цілому зросте розмір туристичного збору і зміниться принцип його оплати.

Дивися повний текст У Києві підвищили ставки туристичного збору.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86680
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 04:05

Не знаю стран, городов где так высоки туристические сборы. Обычно они составляют до пары евро за сутки.
link654
 
Повідомлень: 649
З нами з: 14.05.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Двом мільйонам українців підвищили пенсії (інфографіка) 1, 2, 3
R2 » Сер 02 січ, 2019 14:20
25 2977
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 січ, 2019 16:03
newbie
У Києві мають намір витратити 3 млрд грн на освітлення... 1, 2
R2 » Сер 09 січ, 2019 20:34
18 995
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 січ, 2019 10:08
jeugen
Стало відомо, скільки ТРЦ відкриють у Києві в цьому році...
R2 » Нед 13 січ, 2019 18:20
2 155
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 січ, 2019 09:43
sequence

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (254)
15.01.2019 03:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.