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З початку 2019 року за хабарі
затримали понад 100 осіб...

З початку 2019 року за хабарі затримали понад 100 осіб...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 04:08

З початку 2019 року за хабарі затримали понад 100 осіб...

Пропонуємо до обговорення:
За перші два тижні 2019 року Генеральною прокуратурою України було враховано 110 фактів хабарництва та інших корупційних злочинів.

Дивися повний текст З початку 2019 року за хабарі затримали понад 100 осіб (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 04:08

Приведите, плиз, статистику тех кто отбывает срок за взятки. Как мне кажется, после задержания всех отпускают после того, как уплачен "залог" или "налог на взятки"
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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