За перші два тижні 2019 року Генеральною прокуратурою України було враховано 110 фактів хабарництва та інших корупційних злочинів.
Дивися повний текст З початку 2019 року за хабарі затримали понад 100 осіб (інфографіка).
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Додано: Вів 15 січ, 2019 04:08
З початку 2019 року за хабарі затримали понад 100 осіб...
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Дивися повний текст З початку 2019 року за хабарі затримали понад 100 осіб (інфографіка).
Додано: Вів 15 січ, 2019 04:08
Приведите, плиз, статистику тех кто отбывает срок за взятки. Как мне кажется, после задержания всех отпускают после того, как уплачен "залог" или "налог на взятки"
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