RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Держстат показав, як подорожчали
продукти за рік (список)

Держстат показав, як подорожчали продукти за рік (список)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 04:29

Держстат показав, як подорожчали продукти за рік (список)

Пропонуємо до обговорення:
За 2018 рік низка продуктів в Україні подорожчали в кілька разів.

Дивися повний текст Держстат показав, як подорожчали продукти за рік (список).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86680
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 04:29

Смотрю я на таблицу и не могу одного понять: Если это данные Госслужбы статистики, то КАК у них получилось, что инфляция около 10%?
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5803
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2813 раз.
Подякували: 1685 раз.
 
Профіль
1
3
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Маск показав зореліт Starship
R2 » Суб 12 січ, 2019 14:37
1 152
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 січ, 2019 14:37
De Bil
Ціни на продукти харчування в Києві — найвищі в Україні
R2 » П'ят 11 січ, 2019 14:50
1 216
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 січ, 2019 14:51
sena_2008atp
Держстат оприлюднив кількість безробітних за міжнародною...
R2 » Сер 26 гру, 2018 20:24
2 117
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 гру, 2018 00:00
SuperNeo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (254)
15.01.2019 03:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.