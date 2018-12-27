За 2018 рік низка продуктів в Україні подорожчали в кілька разів.
Дивися повний текст Держстат показав, як подорожчали продукти за рік (список).
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Додано: Вів 15 січ, 2019 04:29
Держстат показав, як подорожчали продукти за рік (список)
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Дивися повний текст Держстат показав, як подорожчали продукти за рік (список).
Додано: Вів 15 січ, 2019 04:29
Смотрю я на таблицу и не могу одного понять: Если это данные Госслужбы статистики, то КАК у них получилось, что инфляция около 10%?
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