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Alcatel поставляла
смартфони з вірусом

Alcatel поставляла смартфони з вірусом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 04:39

Alcatel поставляла смартфони з вірусом

Пропонуємо до обговорення:
Новий скандал обіцяє виявитися ще більш серйозним, адже тепер мова йде не просто про показ користувачам реклами, а про шкідливе ПЗ, яке, за даними британської Upstream, що спеціалізується на питаннях безпеки, виявилося в моделях Pixi 4 і A3 Max.

Дивися повний текст Alcatel поставляла смартфони з вірусом.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 04:39

Как то, лет 10 назад, чисто китайский телефон я просканировал на вирусы. Антивирус обнаружил и удалил более 40 китайских шпионов. Телефон функционально рабочий был на 100% после ))
Китайцы - они такие китайцы.
EKO
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