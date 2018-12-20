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Alcatel поставляла смартфони з вірусом
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Додано: Вів 15 січ, 2019 04:39
Пропонуємо до обговорення:
Новий скандал обіцяє виявитися ще більш серйозним, адже тепер мова йде не просто про показ користувачам реклами, а про шкідливе ПЗ, яке, за даними британської Upstream, що спеціалізується на питаннях безпеки, виявилося в моделях Pixi 4 і A3 Max.
Дивися повний текст Alcatel поставляла смартфони з вірусом
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R2
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Додано: Вів 15 січ, 2019 04:39
Как то, лет 10 назад, чисто китайский телефон я просканировал на вирусы. Антивирус обнаружил и удалил более 40 китайских шпионов. Телефон функционально рабочий был на 100% после ))
Китайцы - они такие китайцы.
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EKO
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Додано: Вів 15 січ, 2019 06:01
EKO написав:
Как то, лет 10 назад, чисто китайский телефон я просканировал на вирусы. Антивирус обнаружил и удалил более 40 китайских шпионов. Телефон функционально рабочий был на 100% после ))
Китайцы - они такие китайцы.
Поделитесь, пожалуйста, каким антивирусом Вы сканировали. Вопрос не праздный, потому что есть параноидальные антивирусы, а есть не замечающие половину вирусов.
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avk
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Додано: Вів 15 січ, 2019 08:43
Наверно "антивирусным" вирусом кАсперским). Гадость та еще..Многие антивирусы ныне те еще штуки.. тот же Avast.. попробуй полностью его удалить...или McAfee предустановленный на мобильном у меня сразу "с коробки" удалить удалось только сносом всей системы....
Да и смысл в них какой? 90% приложений с Гугл Плея на стадии установки требуют доступа к сети вай-фай,камере, разрешений на геолокацию..толку то от антивируса если сами разрешения даете..
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Джон
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p_a_l
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