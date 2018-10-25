Уряд Ямайки вирішив повести країну більш екологічним шляхом і з початку цього року заборонив жителям і гостям острова користуватися одноразовими пластиковими тарілками, пляшками і упаковкою.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 05:44
Ще одна країна заборонила пластик
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Дивися повний текст Ще одна країна заборонила пластик.
Додано: Вів 15 січ, 2019 05:44
Замена полимерной одноразовой упаковки на бумажную в глобальном масштабе приведёт к стремительному сокращению лесов. Пусть лучше отдельные участки океана в полиэтилене, чем суша без лесов.
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