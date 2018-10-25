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Ще одна країна
заборонила пластик

Ще одна країна заборонила пластик
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 05:44

Ще одна країна заборонила пластик

Пропонуємо до обговорення:
Уряд Ямайки вирішив повести країну більш екологічним шляхом і з початку цього року заборонив жителям і гостям острова користуватися одноразовими пластиковими тарілками, пляшками і упаковкою.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 05:44

Замена полимерной одноразовой упаковки на бумажную в глобальном масштабе приведёт к стремительному сокращению лесов. Пусть лучше отдельные участки океана в полиэтилене, чем суша без лесов.
avk
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 11:39

avk, наверное проще засадить вырубленный участок по новой лесом чем очистить потом океан? не? хотя пластик и удобнее чем бумага, но и вред от него колоссальный.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 13:30

Уже давно изобретены разлогаемый пластик и бумага из древесных отходов., а так же бумага из пластика. Но главная проблема не в пластике а в людях . ведь можно выкинуть пластиковую бутылку не в океан а в контейнер для переработки. и все проблемы будут решены.
-Segey-
 
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