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Автогігантів звинуватили в маніпуляціях з витратою пального
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 січ, 2019 10:36
Пропонуємо до обговорення:
Той, хто купує новий автомобіль, як правило, керується в своєму виборі в тому числі і показниками витрати ним пального.
Дивися повний текст Автогігантів звинуватили в маніпуляціях з витратою пального
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Додано: Вів 15 січ, 2019 10:36
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