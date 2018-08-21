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Автогігантів звинуватили в
маніпуляціях з витратою пального

Автогігантів звинуватили в маніпуляціях з витратою пального
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 10:36

Автогігантів звинуватили в маніпуляціях з витратою пального

Пропонуємо до обговорення:
Той, хто купує новий автомобіль, як правило, керується в своєму виборі в тому числі і показниками витрати ним пального.

Дивися повний текст Автогігантів звинуватили в маніпуляціях з витратою пального.
R2
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