Той, хто купує новий автомобіль, як правило, керується в своєму виборі в тому числі і показниками витрати ним пального.
Дивися повний текст Автогігантів звинуватили в маніпуляціях з витратою пального.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 10:36
Автогігантів звинуватили в маніпуляціях з витратою пального
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Дивися повний текст Автогігантів звинуватили в маніпуляціях з витратою пального.
Додано: Вів 15 січ, 2019 20:38
главное оружие рашистов - ложь
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