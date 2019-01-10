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В Україні зросла середня
вартість оренди 1-кімнатної...

В Україні зросла середня вартість оренди 1-кімнатної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 10:41

В Україні зросла середня вартість оренди 1-кімнатної...

Пропонуємо до обговорення:
На першому місці за вартістю оренди - місто Київ.

Дивися повний текст В Україні зросла середня вартість оренди 1-кімнатної квартири на 14%.
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 10:41

В Киеве за 6,5 тыс. можно только хрущевку на окраине снять.
nalim
 
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