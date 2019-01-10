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В Україні зросла середня вартість оренди 1-кімнатної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 січ, 2019 10:41
Пропонуємо до обговорення:
На першому місці за вартістю оренди - місто Київ.
Дивися повний текст В Україні зросла середня вартість оренди 1-кімнатної квартири на 14%
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Додано: Вів 15 січ, 2019 10:41
В Киеве за 6,5 тыс. можно только хрущевку на окраине снять.
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nalim
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Додано: Вів 15 січ, 2019 11:54
nalim написав:
В Киеве за 6,5 тыс. можно только хрущевку на окраине снять.
Это с коммуналкой или без?
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Кузя
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Додано: Вів 15 січ, 2019 11:58
Кузя написав: nalim написав:
В Киеве за 6,5 тыс. можно только хрущевку на окраине снять.
Это с коммуналкой или без?
Без, конечно.
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nalim
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