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В Україні зросла середня
вартість оренди 1-кімнатної...

В Україні зросла середня вартість оренди 1-кімнатної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 10:41

В Україні зросла середня вартість оренди 1-кімнатної...

Пропонуємо до обговорення:
На першому місці за вартістю оренди - місто Київ.

Дивися повний текст В Україні зросла середня вартість оренди 1-кімнатної квартири на 14%.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 10:41

В Киеве за 6,5 тыс. можно только хрущевку на окраине снять.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 11:54

  nalim написав:В Киеве за 6,5 тыс. можно только хрущевку на окраине снять.


Это с коммуналкой или без?
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 11:58

  Кузя написав:
  nalim написав:В Киеве за 6,5 тыс. можно только хрущевку на окраине снять.


Это с коммуналкой или без?

Без, конечно.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 13:03

  nalim написав:В Киеве за 6,5 тыс. можно только хрущевку на окраине снять.


Брат снимает на Осокорках в новом доме. 43 квадрата, нормальный ремонт и мебель. И это не по знакомству - обычная хозяйка, найденная через интернет. Заселялся в августе 2018-го.

Так что не сочиняйте!

Аренда хороша росла в цене в 2016-2017 (после "хорошего" падения валютного эквивалента в 2014-2015). В 2018-м растет лишь самое доступное, и растет несущественно.
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 13:32

6500 это или хрущевка, или "убитая" квартира на Троещине, дврз, Борщаговке.
С учётом комуналки будет 7500-8000, в среднем, в год.
priem_metalla86
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 14:07

Прекрасная иллюстрация тупейшего понятия "средний"
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