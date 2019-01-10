На першому місці за вартістю оренди - місто Київ.
Дивися повний текст В Україні зросла середня вартість оренди 1-кімнатної квартири на 14%.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 10:41
В Україні зросла середня вартість оренди 1-кімнатної...
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Дивися повний текст В Україні зросла середня вартість оренди 1-кімнатної квартири на 14%.
Додано: Вів 15 січ, 2019 11:54
Додано: Вів 15 січ, 2019 11:58
Додано: Вів 15 січ, 2019 13:03
Брат снимает на Осокорках в новом доме. 43 квадрата, нормальный ремонт и мебель. И это не по знакомству - обычная хозяйка, найденная через интернет. Заселялся в августе 2018-го.
Так что не сочиняйте!
Аренда хороша росла в цене в 2016-2017 (после "хорошего" падения валютного эквивалента в 2014-2015). В 2018-м растет лишь самое доступное, и растет несущественно.
Додано: Вів 15 січ, 2019 13:32
6500 это или хрущевка, или "убитая" квартира на Троещине, дврз, Борщаговке.
С учётом комуналки будет 7500-8000, в среднем, в год.
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